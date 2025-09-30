Souvent critiqué pour son style direct et atypique, Donald J. Trump, 45ᵉ président des Etats-Unis, a néanmoins marqué la diplomatie mondiale par une série de choix stratégiques qui continuent d’influencer les équilibres internationaux. Selon plusieurs analystes, ces décisions justifient sa candidature au Prix Nobel de la Paix géostratégique.

Sous son mandat, Washington a soutenu des initiatives de stabilisation dans la région des Grands Lacs, favorisant notamment le rapprochement entre la RDC et le Rwanda. Son administration a sanctionné des groupes armés comme la Pareco-FF et le M23, et placé sur liste noire des organisations terroristes actives au Maghreb, au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Le Polisario, considéré comme une émanation du régime militaire algérien et proche de l’Iran, a également été ciblé.

En 2020, grâce à la médiation américaine, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël. Ces accords ont mis fin à des décennies d’hostilité et ouvert une ère de coopération économique et sécuritaire inédite au Moyen-Orient.

En rencontrant Kim Jong-un, Trump a été le premier président américain en exercice à dialoguer avec un dirigeant nord-coréen. Ces sommets ont réduit les tensions en Asie et instauré un canal de communication inédit avec Pyongyang.

Contrairement à ses prédécesseurs, Trump n’a engagé aucune nouvelle guerre. Il a amorcé le retrait progressif d’Afghanistan, de Syrie et d’Irak, et multiplié les médiations régionales (Inde-Pakistan, Égypte-Éthiopie, etc.). Sa ligne : rechercher la paix sans imposer de changements de régime par la force.

Avec la stratégie de « pression maximale » contre Téhéran, Trump a combiné sanctions et frappes ciblées pour contenir l’Iran. Sur l’OTAN, il a exigé un partage plus équilibré des responsabilités avec les Européens. Face à Moscou, son administration a renforcé les sanctions et accru l’aide militaire à l’Ukraine.

Trump a privilégié une diplomatie pragmatique : négocier en position de force pour aboutir à des résultats concrets. Loin des discours symboliques, il a montré qu’il était possible de réduire les tensions mondiales sans recourir à des guerres interminables.

Pour ses partisans, ces réalisations font de Donald Trump un acteur majeur de la paix géostratégique contemporaine, légitime prétendant au Prix Nobel de la Paix.