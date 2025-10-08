Niger : Clôture de la Cure Salée 2025

La 2025e édition de la Cure Salée s’est achevée le lundi 6 octobre à In’Gall, au pied de sa célèbre palmeraie, en présence de plusieurs membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), du Gouvernement de Transition, de gouverneurs, de chefs traditionnels des régions de Tahoua, Agadez, Zinder, ainsi que d’invités venus du Nigeria voisin.

Dans son discours de clôture, le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, le Colonel Mahamane Elhadj Ousmane, s’est félicité du bon déroulement de ce grand rassemblement annuel des agropasteurs nigériens. Il a salué l’appui des plus hautes autorités qui a permis, selon lui, de garantir le succès de l’événement.

Durant trois jours, la Cure Salée a été un cadre d’échanges entre autorités, partenaires au développement, éleveurs et acteurs locaux. Les discussions ont porté sur des enjeux de développement, de paix et de cohésion sociale, dans un esprit de dialogue et de refondation nationale.

L’événement a aussi permis d’organiser des services de proximité, comme des audiences foraines pour l’établissement de pièces d’état civil, renforçant ainsi la présence de l’État auprès des populations nomades.

Le ministre a souligné que l’enthousiasme suscité par la Cure Salée confirme sa vocation à devenir un véritable outil d’intégration régionale, de valorisation culturelle, artisanale et touristique. Il a par ailleurs annoncé des projets d’infrastructures complémentaires sur le site d’In’Gall.

Enfin, il a invité les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs impliqués, à poursuivre leurs efforts en faveur du développement socio-économique, agricole et pastoral de cette zone.