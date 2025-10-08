Mali : le gouvernement rassure sur la disponibilité du carburant

Lors d’un point de presse tenu lundi à la Primature à Bamako, le Directeur général adjoint de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence (DGCC), Soumaïla Djittéye, a affirmé que le Mali dispose de stocks suffisants de carburant pour approvisionner le pays dans les jours à venir.

A l’issue d’une réunion interministérielle de crise consacrée à la situation des hydrocarbures, M. Djittéye a précisé que les évaluations menées sur le terrain par les services de la DGCC confirment la disponibilité des produits pétroliers.

Des contrôles ont été effectués dans les grands dépôts de Bamako (ONAP, Sanké, Star Oil), dans les stations-service à travers le pays, ainsi que sur les principaux corridorsd’approvisionnement.

Il a salué la résilience des populations et l’appui des forces de défense et de sécurité dans l’escorte des camions-citernes vers les zones de consommation.

Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures immédiates : renforcement de la sécurité des convois de carburant, déploiement d’équipes mixtes composées de la DGCC et d’autres services techniques pour surveiller la distribution, contrôler les prix à la pompe et vérifier la disponibilité des stocks.

Soumaïla Djittéye a également mis en garde contre les pratiques spéculatives. Des hausses de prix illégales ont été constatées dans certaines stations, entraînant des sanctions allant jusqu’à la fermeture temporaire des établissements concernés.

Selon une source à la Primature, 193 camions-citernes sont actuellement en route pour Bamako, où ils seront stationnés au bureau de douane de l’ONAP.

Soumaïla Djittéye a enfin tenu à rassurer la population, affirmant que la situation est « passagère » et que les autorités restent mobilisées pour assurer un ravitaillement stable et régulier du marché.