Niger : Près de 120 000 sinistrés en deux ans à Diffa

Le Gouverneur de la région de Diffa, le Général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a révélé jeudi 23 octobre 2025 que près de 120 000 personnes ont été affectées par des catastrophes naturelles, notamment des inondations et des incendies, au cours des deux dernières années.

Lors de l’ouverture de la 15e table ronde sur la mobilisation des ressources pour renforcer les dispositifs de préparation et de réponse aux catastrophes, le Gouverneur a détaillé la situation alarmante de la région. En 2024, près de 99 000 personnes ont été sinistrées, dont plus de la moitié étaient des enfants, principalement en raison des inondations. En 2025, à la date du 22 octobre, 21 000 autres ont été affectées par ces phénomènes.

A ces inondations, s’ajoutent des incendies domestiques de plus en plus fréquents : 192 cas en 2024 et 121 en 2025. Selon le Gouverneur, ces sinistres sont souvent dus à un « incivisme grandissant » et au non-respect des zones inondables lors de la construction des habitations.

Pour répondre à ces défis, le Gouverneur a souligné les efforts des autorités locales et des partenaires humanitaires. Depuis 2023, sept communes (Diffa, Chétimari, Gueskérou, Maïné-Soroa, Toumour, N’guigmi et Kabléwa) ont mis en place des dispositifs de préparation et de réponse aux catastrophes. Ces dispositifs incluent l’aménagement de sites temporaires d’accueil, des stocks de contingence et des unités communales de réponse, aidant déjà plus de 30 000 personnes, dont la moitié sont des enfants.

Le Gouverneur a aussi insisté sur l’importance de renforcer la coopération avec le secteur privé et les partenaires locaux pour consolider ces initiatives. Il a exprimé l’espoir que cette rencontre permettra de définir un plan d’action concret pour des interventions durables et efficaces.

L’UNICEF, à travers son programme de coopération 2023-2027, soutient également ces efforts, notamment en fournissant du matériel pour les unités de réponse et en plaidant pour une meilleure implication des acteurs. M. Olivier Mirindi, représentant de l’UNICEF à Diffa, a salué cette initiative, mais a appelé à une coordination renforcée avec les autres partenaires pour garantir son succès.