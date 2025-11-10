Israël : Isaac Herzog en visite officielle en Zambie et en RDC 

Le président israélien Isaac Herzog entame ce lundi 10 novembre 2025 une visite d’Etat en Zambie et en République Démocratique du Congo (RDC), où il passera moins de 24 heures, avec pour objectif de consolider les relations d’Israël avec l’Afrique. Selon un communiqué de la présidence israélienne, cette tournée marquera une étape importante dans le renforcement des liens diplomatiques et de coopération entre Israël et ces deux pays clés du continent.

La première étape du président Herzog se déroulera à Lusaka, capitale de la Zambie, où il se rend pour la première fois depuis la réouverture de l’ambassade israélienne en août dernier, après plus de 50 ans de fermeture. Cette réouverture symbolise un tournant dans les relations entre Israël et la Zambie, marquant le début d’une nouvelle ère diplomatique.

Le président israélien rencontrera à Lusaka son homologue zambien Hakainde Hichilema, avant de se rendre en République Démocratique du Congo, où il s’entretiendra avec le président Félix Tshisekedi. Au programme de ces discussions : le renforcement de la position internationale d’Israël, la coopération bilatérale, ainsi que les relations diplomatiques entre les deux pays.

Il y a deux ans, le président Tshisekedi avait exprimé son intention de déplacer l’ambassade congolaise de Tel Aviv à Jérusalem, un projet qui aurait marqué un tournant diplomatique, mais qui a été largement contesté par la communauté internationale. Ce déménagement ne s’est cependant pas concrétisé, et l’ambassade israélienne de Luanda, en Angola, continue de couvrir les services diplomatiques pour la RDC, le Mozambique et São Tomé-et-Príncipe.

Cette visite d’une journée d’Isaac Herzog s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des relations d’Israël avec l’Afrique, un continent de plus en plus stratégique dans les relations internationales.