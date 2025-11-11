Niger : Prêt de 165,5 millions de dollars du FAD pour l’alimentation en eau potable 

Le Fonds africain de développement (FAD) a approuvé un prêt de 165,5 millions de dollars US pour soutenir l’accès à l’eau potable, l’assainissement et la résilience dans le sud du Niger. Ce financement vise à améliorer les conditions de vie de plus d’un million de personnes, en particulier dans les villes de Zinder et Mirriah ainsi que leurs environs, en assurant un accès équitable aux services essentiels.

Firmin Bri, responsable par intérim du bureau du Niger pour la Banque africaine de développement (BAD), a souligné que ce projet contribuerait non seulement à renforcer l’accès à l’eau et à l’assainissement, mais aussi à accroître la résilience des populations face à la pauvreté, au changement climatique et aux risques sanitaires. En effet, le taux d’accès à l’eau potable dans cette région ne dépasse pas 53,4 %, tandis que la couverture en assainissement reste alarmante, avec moins de 6,1% de la population disposant de services de base. De plus, plus de 76,5 % des habitants pratiquent la défécation à l’air libre.

Ce projet, qui s’étendra sur une période de cinq ans, répond à des défis majeurs, tels qu’une croissance démographique de 3,8 % par an et une situation de pauvreté exacerbée par l’insécurité et les sanctions économiques. Il fait également face à la vulnérabilité accrue des foyers, souvent confrontés à des conditions de vie précaires.

Aligné sur les priorités du gouvernement nigérien, le projet s’inscrit dans les stratégies nationales de développement et soutient les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il s’intègre aussi dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine et dans les engagements climatiques du Niger. En complément des efforts en cours, ce financement viendra soutenir les initiatives déjà mises en place par la Banque africaine de développement ainsi que par d’autres partenaires techniques et financiers, tels que la Banque mondiale et diverses organisations de développement. Ce projet vise ainsi à apporter une réponse coordonnée et durable aux enjeux liés à l’eau et à l’assainissement dans cette région du Sahel.