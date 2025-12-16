Algérie : La mère du journaliste français Christophe Gleizes sollicite une grâce présidentielle de Abdelmadjid Tebboune

La mère du journaliste sportif français Christophe Gleizes, condamné en appel début décembre à sept ans de prison ferme en Algérie, a adressé une demande de grâce au président Abdelmadjid Tebboune, dans l’espoir d’obtenir sa libération.

Selon de sources algériennes, présenté par ses proches comme un homme sensible et père de famille, le président Abdelmadjid Tebboune pourrait se montrer réceptif à cet appel maternel et accéder à la requête de grâce formulée en faveur de Christophe Gleizes.

Dans une lettre datée du 10 décembre, Sylvie Godard appelle à la haute bienveillance du chef de l’Etat algérien afin que son fils puisse retrouver sa liberté et sa famille. Elle décrit sa démarche comme « l’appel d’une maman désespérée », affirmant croire à la sensibilité du président algérien face à la détresse des proches. Reçue lundi au Sénat français, notamment par son président Gérard Larcher, elle a dit placer beaucoup d’espoir dans ce recours.

Parallèlement, Christophe Gleizes, âgé de 36 ans, a formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir un nouveau procès, ont indiqué ses avocats. Collaborateur des magazines So Foot et Society, le journaliste avait été interpellé le 28 mai 2024 alors qu’il se trouvait en Algérie pour réaliser un reportage sur la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), club emblématique basé à Tizi-Ouzou.

Le 3 décembre 2025, la cour d’appel de Tizi-Ouzou a confirmé sa condamnation pour « apologie du terrorisme », en lien avec des contacts supposés avec des personnes associées au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste par les autorités algériennes. Une décision vécue comme un « choc immense » par sa famille, qui conteste fermement les accusations. Sa mère assure que les écrits de son fils ne contiennent aucun propos hostile à l’Algérie ou à sa population.

Deux jours après le verdict, le président français Emmanuel Macron avait qualifié la condamnation d’« excessive » et d’« injuste », se disant déterminé à œuvrer pour une issue favorable. L’association Reporters sans frontières (RSF) a également apporté son soutien à la demande de grâce, appelant les autorités algériennes à mettre fin à ce qu’elle qualifie de « grave injustice ».

Christophe Gleizes est actuellement le seul journaliste français détenu à l’étranger. Si plusieurs acteurs du football français ont exprimé leur solidarité, sa mère appelle à une mobilisation plus forte. Selon ses avocats, d’autres voies juridiques restent possibles, notamment une demande de mise en liberté assortie d’un aménagement de peine, tout en poursuivant la contestation de sa culpabilité.