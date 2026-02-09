Nigeria : Une cinquantaine de personnes kidnappées et trois autres tuées lors des attaques au nord du pays

Une cinquantaine de personnes ont été enlevées et trois autres ont perdu la vie au cours des trois derniers jours lors d’attaques visant quatre villages situés dans le sud de l’État de Kaduna, dans le nord du Nigeria, selon des informations relayées par la presse locale.

D’après ces sources, des hommes armés ont kidnappé samedi 11 personnes, dont un prêtre catholique, dans la localité de Karku, relevant de la zone administrative de Kauru. Le même jour, une attaque survenue à Kasuwar Magani, dans la zone de Kajuru, a coûté la vie à trois personnes et s’est soldée par l’enlèvement de 38 autres, parmi lesquelles figuraient un imam et plusieurs fidèles.

La veille, deux personnes avaient été enlevées sur l’axe routier menant à Maro, également dans la région de Kajuru. Un jour plus tôt, des habitations avaient été incendiées lors d’une autre attaque dans la même zone, sans que le bilan humain ne soit établi.

Cette région avait déjà été frappée en janvier par une vague d’enlèvements de grande ampleur, avec plus de 180 personnes kidnappées à la suite d’attaques menées contre trois églises lors de célébrations religieuses.

Les enlèvements de masse se sont intensifiés ces dernières années au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, exacerbant les inquiétudes sur la dégradation de la situation sécuritaire. Les autorités affirment avoir renforcé les dispositifs de sécurité pour faire face à cette menace.

Ces rapts sont attribués aussi bien à des groupes armés qualifiés de terroristes qu’à des bandes criminelles, communément appelées bandits, dont l’objectif principal demeure l’obtention de rançons.