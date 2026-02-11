Cameroun : Les élections législatives et municipales repoussées

Le président camerounais Paul Biya a annoncé mardi un nouvel ajustement du calendrier électoral, entraînant un autre report des élections législatives et municipales. Cette déclaration a été faite lors de son traditionnel discours à la Nation à l’occasion de la fête de la Jeunesse.

Prévues l’an dernier avant d’être une première fois différées, ces consultations électorales avaient été reprogrammées pour le début de l’année 2026. Elles connaissent désormais un nouveau décalage.

Dans son allocution télévisée, Paul Biya a évoqué « certaines contraintes impérieuses » pour justifier cette décision, sans toutefois en détailler la nature. Il a néanmoins assuré que cette mesure s’inscrivait dans le strict respect des lois en vigueur, notamment de la Constitution.

Le chef de l’Etat a par ailleurs mentionné le processus en cours de renouvellement des dirigeants des entreprises publiques ainsi que la mise en place du prochain gouvernement, après avoir annoncé un remaniement ministériel le 31 décembre dernier. Il a également réaffirmé sa volonté d’engager des réformes destinées à renforcer l’efficacité de l’administration et à intensifier la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics.

Ce nouveau report prolonge un contexte institutionnel déjà marqué par l’expiration progressive des mandats des députés et des conseillers municipaux, alimentant les interrogations sur le calendrier politique du pays.