Côte d’Ivoire : Suppression du visa douanier pour le Mali et le Burkina Faso 

Dans une volonté de dynamiser le commerce sous-régional, la Côte d’Ivoire a décidé de mettre fin à l’obligation de visa douanier pour les marchandises à destination du Mali et du Burkina Faso. L’annonce a été faite officiellement à Abidjan par la Direction générale des Douanes.

Concrètement, une circulaire récemment publiée acte la suppression du visa exigé jusqu’ici par les représentations douanières maliennes et burkinabè sur les déclarations de marchandises. Cette mesure vise à simplifier les procédures et à accélérer les flux commerciaux entre la Côte d’Ivoire et ces deux pays enclavés.

Instauré il y a environ 25 ans, ce dispositif imposait aux exportateurs ivoiriens d’obtenir l’approbation préalable des services douaniers du Mali et du Burkina Faso présents en Côte d’Ivoire. A l’origine, cette formalité avait pour objectif d’assurer un meilleur contrôle statistique et de sécuriser les échanges.

Mais avec l’évolution des technologies et la modernisation des systèmes de suivi, cette exigence est progressivement apparue comme un obstacle aux opérations commerciales. Les autorités douanières ivoiriennes estiment désormais que ce mécanisme ralentissait inutilement les procédures.

Le Directeur général des Douanes, le Général Da Pierre Alphonse, souligne que l’introduction d’outils numériques performants permet aujourd’hui d’assurer un suivi efficace et sécurisé des marchandises, rendant le visa papier caduc.