Burkina Faso : Excédent commercial au quatrième trimestre 2025

Au dernier trimestre de 2025, le Burkina Faso a significativement amélioré sa balance commerciale, affichant un excédent de 928,4 milliards de FCFA (environ 1,6 milliard de dollars), contre 334,7 milliards de FCFA au trimestre précédent, selon les données publiées par la Direction générale des douanes (DGD).

Cette progression s’explique principalement par une forte hausse des exportations, largement tirées par l’or, malgré une légère augmentation des importations.

Celles-ci ont enregistré une croissance modérée de 0,7 %, atteignant 1.126,9 milliards de FCFA, contre 1.118,7 milliards au troisième trimestre, d’après le bulletin trimestriel de la DGD.

Dans le détail, les hydrocarbures dominent les importations avec 318,1 milliards de FCFA, soit 28,2 % du total. Ils sont suivis par les produits pharmaceutiques et les denrées alimentaires, notamment le blé et le riz.

Du côté des exportations, la hausse est nettement plus marquée. Leur valeur est passée de 1.453,4 milliards de FCFA au troisième trimestre à 2.055,3 milliards au quatrième, soit une progression de 41,4 %.

L’or demeure, de loin, le principal produit exporté. Il représente à lui seul 1.989,9 milliards de FCFA, soit 96,8 % des exportations totales du pays.