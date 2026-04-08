Burkina Faso : Un rapprochement avec la Russie axé sur les échanges économiques

La Russie et le Burkina Faso affichent leur volonté commune d’approfondir leur partenariat, notamment sur les plans économique et commercial. Cet engagement a été réitéré lors d’une rencontre entre Gueorgui Borissenko et Aristide Tapsoba à Moscou, selon l’AIB.

D’après un communiqué de la diplomatie russe, les discussions ont porté sur les perspectives de consolidation des relations bilatérales, historiquement qualifiées d’amicales, ainsi que sur leur diversification dans plusieurs secteurs stratégiques.

Les deux responsables ont insisté sur la nécessité d’intensifier le dialogue politique tout en élargissant les échanges commerciaux et les investissements, dans une logique de bénéfices mutuels pour les deux pays.

Par ailleurs, le rôle actuel du Burkina Faso à la tête de la Confédération des États du Sahel a également été évoqué. A ce titre, Moscou et Ouagadougou ont exploré des pistes pour renforcer la coopération entre la Russie et cette organisation régionale, illustrant une volonté d’inscrire leur partenariat dans une dynamique plus large à l’échelle sahélienne.