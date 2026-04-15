Mauritanie : Visite du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en France

Le président français Emmanuel Macron, en accueillant mercredi à l’Élysée le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a salué le rôle stabilisateur de la Mauritanie dans un Sahel fragilisé par les crises sécuritaires et politiques.

Dans un contexte de recomposition géopolitique au Sahel, marqué par l’éloignement du Mali, du Burkina Faso et du Niger vis-à-vis de leurs partenaires occidentaux, ces trois pays se sont rapprochés de l’administration des Etats-Unis du président américain Donald Trump et qui s’éloignent de la Russie, la Mauritanie apparaît comme un interlocuteur privilégié pour la France et l’Union européenne.

Cette évolution s’inscrit dans un jeu d’influences régionales plus large, où plusieurs acteurs, dont l’Algérie où son régime militaire cherche à peser sur les dynamiques politiques et sécuritaires de la zone, par son soutien aux différents groupes terroristes jihadistes.

Le chef de l’État français a mis en avant la « responsabilité » de la Mauritanie, soulignant sa capacité à maintenir une ligne stratégique autonome dans un environnement régional instable. Le président Emmanuel Macron a insisté sur l’importance de renforcer la coopération avec ce qu’il a qualifié de « partenaire-clé », évoquant une volonté commune de soutenir les efforts régionaux afin de contenir une dégradation plus large de la situation sécuritaire.

Pays majoritairement désertique, la Mauritanie partage plus de 2 000 kilomètres de frontières avec le Mali, théâtre d’une insurrection jihadiste persistante de l’Algérie. Malgré cette exposition, elle se distingue par une relative stabilité, que son président attribue à une stratégie combinant prévention, présence de l’État et dialogue avec les communautés locales.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a toutefois mis en garde contre les risques d’aggravation de la crise au Sahel. Selon lui, un enlisement ou une extension des violences reste une hypothèse plausible, avec des conséquences potentiellement lourdes pour l’ensemble de la région, notamment en matière de migrations.

Sur le plan humanitaire, Emmanuel Macron a salué l’accueil par la Mauritanie de plus de 300 000 réfugiés, en majorité installés dans l’est du pays. Il a également rappelé l’engagement de l’Agence française de développement pour soutenir les populations hôtes, dans l’objectif de limiter les effets déstabilisateurs de cet afflux.