Sénégal : Rivalités au sommet de l’État sénégalais, Faye recadre Sonko

Les divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont de nouveau éclaté le samedi soir. Le chef de l’État a pointé du doigt une «personnalisation excessive» autour de son chef de gouvernement au sein du parti au pouvoir.

Lors d’une interview télévisée, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que le maintien d’Ousmane Sonko à la primature reposait sur sa confiance personnelle. Il a toutefois laissé entendre qu’un changement restait possible si cette confiance venait à disparaître, tout en reconnaissant que son Premier ministre accomplit pour l’instant correctement ses fonctions.

Ancien opposant farouche au président Macky Sall, Ousmane Sonko avait été empêché de se présenter à l’élection présidentielle de 2024 après une condamnation judiciaire. Dans un contexte de fortes tensions politiques et de manifestations, il avait alors désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat de substitution. Leur alliance avait conduit à une victoire électorale, largement portée par l’influence et la popularité de Sonko.

Leur parti, Pastef, a ensuite remporté largement les élections législatives de 2024, avec la promesse de réformes profondes, notamment contre la corruption et pour une meilleure gouvernance. Mais aujourd’hui, le président met en garde contre les dérives internes qui pourraient fragiliser cette dynamique.

Bassirou Diomaye Faye insiste sur la nécessité de préserver le projet politique au-delà des figures individuelles. Selon lui, les sacrifices consentis lors des mobilisations passées ne doivent pas servir la gloire d’un seul leader, mais une transformation durable du système. Il appelle ainsi à dissocier l’action politique de toute personnalisation excessive.

Malgré l’aura de Sonko, c’est bien le président qui détient l’essentiel du pouvoir institutionnel et peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions de son Premier ministre. Il a d’ailleurs réaffirmé que la pérennité du projet politique dépendait d’une approche collective et non centrée sur une seule personnalité.

Figure charismatique au discours panafricaniste, Ousmane Sonko continue de mobiliser une large partie de la jeunesse sénégalaise. Début juillet, il avait lui-même critiqué le président en évoquant un « manque de leadership ». Depuis, les tensions entre les deux hommes alimentent régulièrement le débat politique au Sénégal.