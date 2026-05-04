L’Éthiopie : 10 milliards de dollars d’exportations 

Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l’Éthiopie devrait atteindre 10 milliards de dollars de recettes d’exportation pour l’exercice 2025-2026, qui se termine en juillet.

Lors de l’ouverture de la quatrième édition de l’exposition « Made in Ethiopia », il a indiqué que le pays est en bonne voie pour enregistrer un niveau historique d’exportations. Il a rappelé qu’il y a trois ans, ce chiffre ne dépassait pas 3 milliards de dollars, soulignant ainsi une progression rapide.

Cette évolution est attribuée à l’expansion du secteur industriel et aux résultats de l’initiative « Made in Ethiopia ».

Le gouvernement note également que la croissance du secteur manufacturier est passée de 4,7 % à 10,7 % cette année.

La stratégie économique repose sur deux axes : augmenter les exportations et réduire les importations grâce au développement de la production locale. Selon le Premier ministre, l’Éthiopie a produit pour 14,5 milliards de dollars de biens de substitution aux importations au cours des quatre dernières années, avec l’objectif de doubler ce volume à moyen terme.

Le pays a également attiré 3 680 nouveaux investisseurs dans le secteur manufacturier depuis le lancement de la campagne de relance industrielle. Abiy Ahmed a indiqué que l’économie éthiopienne enregistre actuellement une croissance de 10,2 %, portée par les performances de l’agriculture, des mines, de l’industrie, du tourisme et des technologies.