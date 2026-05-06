Tchad : Au moins 23 morts dans l’attaque d’une base militaire par Boko Haram

Une attaque violente a frappé lundi soir la base militaire de Barka Tolorom, située sur la rive tchadienne du lac Tchad. Le bilan fait état d’au moins 24 soldats tués et de plusieurs dizaines de blessés, selon des sources sécuritaires.

D’après l’état-major militaire, l’assaut, attribué au groupe jihadiste Boko Haram, aurait causé la mort de 25 soldats et fait 46 blessés dans les rangs de l’armée, tout en assurant que la situation est sous contrôle.

Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a fermement condamné cette attaque qu’il qualifie de “lâche”, promettant une riposte déterminée. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a réaffirmé la volonté des autorités de poursuivre la lutte “jusqu’à l’éradication totale” de la menace terroriste, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes.

La région du lac Tchad demeure un foyer d’instabilité majeur. Depuis plus d’une décennie, elle est le théâtre d’attaques répétées menées par Boko Haram et d’autres groupes affiliés, notamment l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap). Cette zone, partagée entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, offre un terrain propice aux mouvements insurgés en raison de sa géographie complexe faite d’îles et de marécages.

Ces derniers mois, les violences ont connu une recrudescence, marquée par des enlèvements et des attaques ciblant des positions militaires, notamment dans les zones insulaires et le long des frontières.

En octobre 2024, une attaque similaire avait coûté la vie à une quarantaine de soldats tchadiens. En réponse, les autorités avaient lancé une vaste opération militaire baptisée “Haskanite”, destinée à affaiblir durablement les capacités de nuisance de Boko Haram.

Si l’armée tchadienne avait annoncé en février 2025 avoir neutralisé les principaux bastions du groupe sur son territoire, cette nouvelle attaque illustre la persistance de la menace et les défis sécuritaires qui continuent de peser sur la région.