Mali : Une délégation ministérielle au chevet des victimes des violences

Une mission gouvernementale conduite par le ministre d’État chargé de la Réconciliation, le Général de corps d’armée Ismaël Wagué, et la ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel-major Assa Badiallo Touré, s’est rendue dans la région de Bandiagara pour apporter un soutien aux populations affectées par les récentes attaques, selon l’AMAP.

Sur place, les autorités ont dénoncé des violences visant, selon elles, à semer la discorde entre citoyens et institutions, tout en fragilisant la cohésion nationale. Le ministre d’État a appelé à un sursaut collectif, exhortant les Maliens à renforcer leur solidarité et leur engagement envers la nation face aux défis sécuritaires.

La délégation a également mis en avant la nécessité d’une présence effective de l’État sur l’ensemble du territoire. Elle a rappelé les initiatives en cours pour améliorer la sécurité, promouvoir la paix et consolider la réconciliation ainsi que le vivre-ensemble.

Lors des échanges avec les communautés touchées, les représentants locaux ont insisté sur l’urgence d’un dispositif sécuritaire renforcé afin de permettre la reprise normale des activités économiques et sociales. En réponse, une aide humanitaire a été remise au nom des autorités, comprenant une enveloppe de 20 millions de FCFA, ainsi que 25 tonnes de mil et 25 tonnes de riz.

Cette visite fait suite aux attaques meurtrières ayant frappé notamment les villages de Kori-Kori, dans le cercle de Bandiagara, et de Gomossogou, dans le cercle de Diallassagou, causant de nombreuses pertes humaines.

Le gouverneur de la région, le Colonel Olivier Diassana, ainsi que le maire de la commune urbaine de Bandiagara, Abdoulaye Kassogué, ont pris part à cette mission de solidarité.