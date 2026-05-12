Nigeria : Un fonds de 500 millions de dollars pour dynamiser la recherche et l’innovation

Le gouvernement du Nigeria a validé la création d’un fonds national doté d’une enveloppe annuelle de 500 millions de dollars, destiné à stimuler la recherche scientifique, encourager l’innovation et orienter l’économie vers des secteurs à forte valeur ajoutée.

Dénommé « National Research and Innovation Development Fund », ce dispositif vise à soutenir les initiatives scientifiques et technologiques tout en les alignant sur les priorités nationales de développement. L’annonce a été faite par le ministre nigérian de l’Éducation lors d’une rencontre officielle marquant le lancement du programme.

Selon les autorités, ce fonds entend combler les insuffisances actuelles en matière de financement de la recherche. Il ambitionne également de créer un environnement favorable à une collaboration renforcée entre les universités, les institutions publiques et le secteur privé.

Le mécanisme devrait notamment financer des projets innovants, moderniser les laboratoires et infrastructures scientifiques, et faciliter l’accès à des opportunités professionnelles pour les chercheurs à travers le pays.

Au-delà de ses impacts internes, cette initiative pourrait permettre au Nigeria de mieux s’intégrer dans les réseaux internationaux de recherche et d’innovation. Elle devrait également contribuer à améliorer la qualité des politiques publiques grâce à une utilisation accrue de données scientifiques fiables.

Placée sous la supervision du ministère fédéral de l’Innovation, de la Science et de la Technologie, la gestion du fonds sera assurée par un Conseil national de la recherche et de l’innovation. Cette instance, composée de 17 membres, sera dirigée par le vice-président du pays.