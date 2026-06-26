Soudan du Sud : Les élections générales fixées au 22 décembre 2026 

Après plusieurs reports liés à la situation politique et sécuritaire du pays, les élections générales au Soudan du Sud se tiendront finalement le 22 décembre 2026. L’annonce a été faite lundi à Juba par le président de la Commission électorale nationale, Abednego Akok Kacuol.

Selon le responsable électoral, cette échéance est conforme aux dispositions de la loi portant création de la Commission électorale nationale ainsi qu’à la prolongation de l’accord de paix revitalisé, dont la mise en œuvre court désormais jusqu’à cette date.

La Commission électorale entend désormais mettre en œuvre un calendrier électoral qu’elle juge « réaliste ». A cet effet, Abednego Akok Kacuol a indiqué que l’opération d’enregistrement des électeurs ne devrait pas excéder un mois.

Le président de la Commission a toutefois reconnu que le processus reste confronté à de nombreux défis. Il a appelé le gouvernement à accélérer l’adoption des réformes juridiques encore en suspens et à mettre rapidement à disposition les ressources nécessaires pour garantir le bon déroulement du scrutin.

Le financement constitue l’un des principaux obstacles. Sur les 250 millions de dollars estimés nécessaires à l’organisation des élections, seulement 21 millions ont, à ce jour, été débloqués. A cette contrainte budgétaire s’ajoutent les défis liés à la sécurité, qui continuent de peser sur la préparation du scrutin.