Mali : Plusieurs frappes contre des groupes armés dans le centre et l’ouest du pays

L’Etat-major général des Armées maliennes a annoncé, jeudi, la conduite de plusieurs opérations aériennes ayant ciblé des groupes armés terroristes dans les régions de Ségou, Mopti et Koulikoro. Selon un communiqué officiel, ces interventions ont permis de neutraliser plusieurs combattants et de détruire des bases logistiques.

D’après les Forces armées maliennes (FAMa), une mission de reconnaissance offensive menée samedi dans le secteur de Konkambougou-Soungha Marka, dans la région de Ségou, a permis de repérer puis de neutraliser un groupe armé terroriste.

Le communiqué indique également que le 22 juin, une base récemment installée par des éléments terroristes, située à 28 kilomètres au sud-est de Sofara, dans la région de Mopti, a été localisée avant d’être frappée avec précision. Les infrastructures et les moyens logistiques du groupe ont été détruits, avant l’intervention de troupes d’assaut héliportées.

Dans la nuit de la même journée, une autre opération, conduite dans le cadre de l’opération DOUGOUKOLOKO, a visé un refuge terroriste dans la forêt du Wagadou, près de Guiré, dans la région de Nara (Koulikoro). Selon l’armée, cette intervention s’est soldée par la destruction du site et la neutralisation de plusieurs combattants.

Suite à ces opérations, le Chef d’Etat-Major général des Armées a salué le professionnalisme des Forces armées maliennes et assuré que les missions de recherche, de poursuite et de neutralisation des groupes armés se poursuivront sur l’ensemble du territoire national.

Il a également appelé les populations à faire preuve de vigilance et à continuer de soutenir les Forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme.