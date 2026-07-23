Niger : Bana Alhassane réaffirme l’engagement des autorités après les attaques terroristes

Le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alhassane, s’est rendu le 21 juillet dans le département de Loga à la suite des attaques terroristes perpétrées le 17 juillet contre les villages de Dorosi Zeno, Dorosi Tégui et Kouro. Cette mission visait à transmettre les condoléances des plus hautes autorités de l’Etat et à exprimer la solidarité de la Nation envers les populations touchées.

Accompagné du secrétaire général adjoint de la région, Mamoudou Hassane Hamadou, du chef de canton de Loga, Ide Zakou, ainsi que des responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des autorités administratives, le gouverneur a rencontré les déplacés de Dorosi. La délégation a présenté ses condoléances aux familles endeuillées, prié pour le repos des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

La visite s’est poursuivie à Kouro Beri, où les représentants de l’État ont renouvelé les messages de compassion du président de la République, le général Abdourahmane Tiani, et du Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine. Les habitants ont saisi cette occasion pour faire part de leurs préoccupations, appelant à un retour durable de la paix et au renforcement des mesures de sécurité.

Le gouverneur s’est également rendu au district sanitaire de Loga afin de s’informer de l’état de santé des blessés pris en charge après les attaques.

Au terme de cette tournée, le colonel-major Bana Alhassane a souligné l’urgence d’apporter une assistance aux personnes déplacées, notamment en vivres et en abris. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone, estimant que le seul poste de Damissa, à Falwel, ne permet pas de répondre efficacement aux défis sécuritaires.

« Notre déplacement avait pour objectif de présenter les condoléances aux familles endeuillées et de leur transmettre le soutien des plus hautes autorités du pays. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des populations afin qu’elles puissent regagner leurs villages et reprendre leurs activités agricoles en toute confiance », a-t-il assuré, appelant les habitants au calme.