Mali : Les Etats Unis étudient une possible intervention militaire contre le JNIM

L’administration du président Donald Trump examine la possibilité de mener une intervention militaire américaine contre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda et actif au Mali, rapporte The Washington Post, citant plusieurs responsables américains, actuels et anciens, informés des discussions en cours.

Selon le quotidien américain, cette option fait l’objet de divergences au sein de l’administration. Parmi ses partisans figure Sebastian Gorka, directeur principal chargé de la lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, qui plaiderait en faveur d’une action militaire.

Interrogé sur ces informations, un responsable de l’administration américaine n’a ni confirmé ni démenti l’éventualité de frappes contre le JNIM. Il a toutefois indiqué que Washington encourageait les pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest à acquérir des équipements et des services militaires américains afin de renforcer leurs capacités dans la lutte contre les groupes terroristes.

Le même responsable a qualifié le terrorisme au Sahel de menace transnationale, appelant les partenaires régionaux ainsi que les alliés de l’OTAN à soutenir l’Alliance des Etats du Sahel (AES) dans son combat contre le JNIM et le groupe Etat islamique (EI).

Il a par ailleurs estimé que la dégradation de la situation sécuritaire au Mali relevait de « l’échec » de la coopération sécuritaire avec la Russie, qu’il a jugée inefficace dans la lutte contre le terrorisme. Selon lui, cette situation devrait servir d’avertissement à d’autres pays africains.

Le Pentagone s’est abstenu de tout commentaire sur ces informations, tandis que le département d’État a réaffirmé sa condamnation « sans équivoque » des activités terroristes au Mali.

Le JNIM, principale coalition jihadiste affiliée à Al-Qaïda dans la région sahélienne, est inscrit depuis 2018 sur la liste américaine des organisations terroristes étrangères.