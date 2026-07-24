Guinée-Bissau : L’opposant Domingos Simões Pereira libéré pour être soigné au Portugal

Le principal opposant bissau-guinéen, Domingos Simões Pereira, a été remis en liberté jeudi pour raisons médicales et a quitté la Guinée-Bissau à destination du Portugal afin d’y recevoir des soins, selon des sources judiciaires et sécuritaires.

Chef du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), formation historique qui a conduit le pays à l’indépendance en 1974, M. Pereira est détenu depuis le coup d’Etat militaire du 26 novembre 2025, qui a renversé le président Umaro Sissoco Embaló et porté au pouvoir le général Horta N’Tam.

Arrêté le jour du putsch, il avait été libéré en janvier avec d’autres opposants avant d’être placé en résidence surveillée. Il avait de nouveau été incarcéré le 10 juillet dans le cadre d’une enquête menée par la justice militaire.

Les autorités l’accusent d’être impliqué dans deux tentatives présumées de coup d’Etat, survenues fin 2023 et en octobre 2025, ainsi que dans des infractions économiques.

Selon un document judiciaire, sa remise en liberté a été motivée par son état de santé. L’hôpital militaire sino-guinéen de Bissau aurait estimé que les soins nécessaires ne pouvaient être assurés dans le pays, justifiant ainsi son transfert vers le Portugal.

Une source judiciaire a indiqué que cette décision relevait de considérations humanitaires, précisant que des médecins militaires avaient confirmé la gravité de son état de santé. Une source sécuritaire a, de son côté, confirmé que l’opposant se trouvait jeudi à l’aéroport de Bissau avant son départ.

Cette libération intervient dans un contexte politique tendu. Le 31 octobre 2025, l’armée avait annoncé avoir déjoué une tentative de renversement du pouvoir quelques heures avant le lancement de la campagne des élections générales.

Les avocats de Domingos Simões Pereira ainsi que le PAIGC dénoncent des poursuites à caractère politique, estimant que ces procédures visent à empêcher leur leader de participer à l’élection présidentielle prévue le 6 décembre.

La Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise d’Afrique de l’Ouest, demeure marquée par une forte instabilité politique. Depuis son indépendance, le pays a connu plusieurs coups d’Etat et de nombreuses tentatives de putsch.