Tunisie : Les avocats de Rached Ghannouchi alertent sur la dégradation de son état de santé

Les avocats de Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahdha et figure de l’opposition tunisienne emprisonnée, ont fait part jeudi de leur vive inquiétude face à la détérioration de son état de santé, affirmant que l’ancien président du Parlement se trouve dans un état « critique ».

Selon son équipe de défense, le dirigeant de 85 ans aurait perdu connaissance en détention et souffrirait d’un épuisement avancé. Ses avocats dénoncent également le refus des autorités de lui permettre de recevoir la visite de ses proches ou de ses conseils.

« La défense du professeur Rached Ghannouchi exprime sa profonde inquiétude face à la grave dégradation de son état de santé », ont-ils déclaré dans un communiqué. Ils estiment que l’interdiction des visites constitue une violation des droits fondamentaux des détenus et des dispositions légales en vigueur.

Arrêté en 2023, Rached Ghannouchi a été condamné à plusieurs reprises dans différentes affaires, écopant au total de plus de 40 ans de prison, notamment pour complot contre la sûreté de l’Etat.

Le mois dernier, il a également été condamné à la prison à perpétuité, assortie d’une peine supplémentaire de 30 ans, dans une affaire où il est accusé d’avoir mis en place un « appareil sécuritaire secret » au profit d’Ennahdha, formation islamiste qui a dominé la scène politique tunisienne durant la décennie ayant suivi la révolution de 2011.

Rached Ghannouchi occupait la présidence de l’Assemblée des représentants du peuple lorsque le président Kaïs Saïed a suspendu le Parlement et concentré les pouvoirs entre ses mains le 25 juillet 2021, une décision qualifiée de coup de force ou coup d’Etat par ses opposants.

Depuis cette date, les partis d’opposition et plusieurs organisations de la société civile dénoncent la régression et la répression des libertés publiques ainsi que l’effondrement de l’Etat de droit en Tunisie, berceau du Printemps arabe.