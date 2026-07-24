Tchad : L’ONU débloque 2 millions de dollars pour répondre à l’urgence humanitaire 

Les Nations unies ont annoncé jeudi le déblocage d’une aide d’urgence de 2 millions de dollars en faveur du Tchad afin de répondre aux besoins croissants des populations déplacées dans la province du Lac, dans l’ouest du pays.

Cette enveloppe, issue du Fonds humanitaire régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, servira à renforcer les interventions dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement, de l’hygiène et de l’hébergement, a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point de presse quotidien.

Selon les Nations unies, plus de 60.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile depuis le mois de mai dans les départements de Fouli et Kaya, à la suite d’attaques attribuées à des groupes armés non étatiques.

Ces nouveaux déplacés viennent s’ajouter aux plus de 200.000 personnes déplacées internes et aux communautés d’accueil déjà fragilisées par des années d’instabilité dans cette région frontalière.

L’ONU souligne que la majorité des personnes récemment déplacées sont des femmes et des enfants, confrontés à des besoins urgents en matière de protection, de sécurité alimentaire, de soins de santé et d’accès à l’eau potable. L’organisation met également en garde contre un risque élevé de propagation du choléra, aggravé par les conditions de vie précaires et l’insuffisance des services d’eau et d’assainissement.