Abidjan : La BAD accorde 200 millions d’euros à la Côte d’Ivoire pour moderniser sa raffinerie et produire un carburant plus propre

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 200 millions d’euros en faveur de la Côte d’Ivoire pour soutenir un vaste projet de modernisation de la Société ivoirienne de raffinage (SIR), destiné à produire un gazole à très faible teneur en soufre et à réduire les émissions polluantes.

Ce financement servira à la mise en œuvre du projet « Clair Air », qui prévoit la conception, la construction et la mise en service d’un complexe d’hydrodésulfuration (HDS) au sein de la raffinerie. Selon la BAD, cette nouvelle infrastructure permettra d’accroître les capacités de traitement des produits pétroliers et de produire des carburants conformes aux normes environnementales internationales.

D’un coût global estimé à 833 millions d’euros, le projet sera financé par un consortium d’institutions de développement et de partenaires financiers. La BAD, désignée arrangeur principal de l’opération, pilotera la structuration du financement et la mobilisation de ressources complémentaires. La mise en service du complexe est prévue pour 2029.

L’institution panafricaine estime que cet investissement contribuera à améliorer la qualité de l’air, à accélérer la transition vers des carburants plus respectueux de l’environnement et à renforcer la compétitivité de l’industrie ivoirienne du raffinage face au durcissement des normes environnementales régionales et internationales.

Pour Kevin Kariuki, vice-président de la BAD chargé de l’Électricité, de l’Énergie, du Climat et de la Croissance verte, le projet conjugue modernisation industrielle et lutte contre le changement climatique. Il permettra, selon lui, de réduire les émissions liées aux carburants, d’améliorer les performances des moteurs et de générer des bénéfices durables pour la santé publique en Afrique de l’Ouest.

Au-delà de ses retombées environnementales, le projet devrait également consolider la sécurité énergétique de la Côte d’Ivoire et de plusieurs pays voisins, notamment le Mali et le Burkina Faso, qui dépendent en partie des produits raffinés fournis par la SIR. La modernisation de cette infrastructure stratégique vise ainsi à préserver le rôle de la raffinerie ivoirienne, l’une des plus importantes d’Afrique de l’Ouest, dans l’approvisionnement énergétique de la sous-région.