Méditerranée : Sept migrants morts après le naufrage d’une embarcation au large de la Libye

Sept migrants ont perdu la vie lundi après le naufrage de leur embarcation au large des côtes libyennes, tandis que 50 autres ont été secourus par le navire de l’ONG italienne Emergency. Deux survivants se trouvent dans un état critique, a indiqué l’organisation.

L’embarcation, une petite barque en bois surchargée, a été repérée vers 06H00 locales. À l’approche du bateau d’Emergency, les équipes de secours ont découvert neuf personnes allongées sur le pont. Sept étaient déjà décédées, tandis que deux autres, victimes d’asphyxie, ont été évacuées dans un état grave.

Le sauvetage s’est déroulé sous la surveillance d’un patrouilleur libyen, précise l’ONG dans un communiqué.

Au total, 50 personnes ont été secourues : 45 hommes et cinq femmes. Parmi elles figuraient 29 mineurs non accompagnés. Les rescapés ont déclaré être originaires d’Egypte et de Somalie.

Cette nouvelle tragédie intervient alors que la Méditerranée centrale demeure l’une des principales routes empruntées par les migrants cherchant à rejoindre l’Europe depuis l’Afrique du Nord. Les naufrages y sont fréquents, notamment en raison de l’état précaire des embarcations utilisées et de leur surcharge.

En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni, arrivé au pouvoir en 2022 avec la promesse de réduire l’immigration clandestine, a multiplié les mesures visant à limiter les départs depuis les côtes nord-africaines. Rome a notamment conclu des accords avec la Tunisie et la Libye et renforcé les restrictions visant les opérations des ONG de secours en mer.

Selon les données du ministère italien de l’Intérieur, 17.800 migrants sont arrivés par voie maritime en Italie depuis le début de l’année, contre 39.116 sur la même période en 2025.