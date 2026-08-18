Nigeria : Au moins 24 morts dans une nouvelle attaque communautaire dans l’Etat du Plateau

Au moins 24 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans une attaque menée par des hommes armés de fusils et de machettes dans l’Etat du Plateau, au centre du Nigeria, ont rapporté plusieurs survivants à l’AFP.

Les assaillants ont ciblé le village de Bin-Per, dans la circonscription de Mangu. Selon des habitants, les victimes ont été attaquées alors qu’elles dormaient. « Nous avons échappé de justesse à la mort », a raconté Muftwan Yamput, affirmant que plusieurs de ses voisins avaient été tués à leur domicile.

Un autre habitant, Mathew Joseph, a expliqué avoir entendu des cris avant d’apercevoir des hommes armés se dirigeant vers sa maison. Il a pu prendre la fuite avec sa famille avant leur arrivée. Il a également fait état de 24 morts.

Biplang Moses, membre de la Croix-Rouge locale, a confirmé l’attaque sans être en mesure de fournir un bilan précis. La police n’avait pas encore réagi aux sollicitations de l’AFP.

Le Plateau est régulièrement secoué par des violences opposant agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades, notamment issus de l’ethnie peule et majoritairement musulmans. Ces affrontements sont alimentés par la concurrence pour l’accès aux terres et aux ressources.

Dans cette région, la pression démographique et les effets du changement climatique réduisent les espaces disponibles pour l’agriculture et l’élevage. Les tensions sont également aggravées par l’exploitation des ressources minières, les rivalités politiques et économiques ainsi que la présence croissante de prédicateurs religieux radicaux.

La faiblesse des dispositifs de sécurité favorise par ailleurs les représailles, qui prennent fréquemment une dimension communautaire ou religieuse.

L’attaque de Bin-Per survient quelques jours après la mort de deux éleveurs dans la région. Ces assassinats auraient été suivis d’une attaque de représailles contre le village voisin de Maitimbe, où plusieurs habitations ont été incendiées.

Certains observateurs présentent ces violences comme des persécutions visant les chrétiens, une lecture contestée par les autorités nigérianes et plusieurs chercheurs indépendants. Le Plateau a déjà connu de graves affrontements intercommunautaires et religieux, ayant fait plusieurs centaines de morts au cours des dernières années.