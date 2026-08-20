Soudan du Sud : Les violences contre les civils restent alarmantes, selon l’ONU

La situation sécuritaire demeure préoccupante au Soudan du Sud, où les violences contre les populations civiles se poursuivent malgré les efforts engagés pour stabiliser le pays. Dans un rapport publié mercredi, le secrétaire général des Nations unies alerte sur la persistance des violations des droits humains au cours du deuxième trimestre de 2026.

Entre avril et juin, la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) a recensé et confirmé 107 incidents ayant affecté 940 civils. Ces violences ont fait 418 morts, 400 blessés et 122 personnes enlevées, selon le document.

La majorité des incidents ont été attribués à des milices locales et à des groupes d’autodéfense. Toutefois, environ 35 % des violations impliquaient directement des parties au conflit ou d’autres groupes armés organisés, souligne le rapport.

Les enfants figurent parmi les principales victimes. Les Nations unies font état de 220 violations graves commises contre 135 enfants durant la période considérée. Parmi eux, 99 ont été recrutés ou utilisés par des groupes armés, tandis que 27 ont été tués ou mutilés. Neuf autres ont subi des violences sexuelles.

Le rapport relève également 30 incidents de violences sexuelles liées au conflit, ayant touché 39 personnes, principalement des femmes et des filles âgées de 8 à 55 ans.

Face à cette situation, la MINUSS poursuit ses opérations destinées à renforcer la protection des populations et à faciliter l’accès à l’aide humanitaire. Ses actions comprennent notamment des opérations de déminage et des initiatives visant à sécuriser les déplacements et l’acheminement de l’assistance vers les zones les plus vulnérables.

Malgré ces efforts, les chiffres publiés par l’ONU illustrent la fragilité persistante de la situation au Soudan du Sud, où les populations civiles continuent de payer un lourd tribut aux violences armées.