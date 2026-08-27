Soudan du Sud : 2 Casques bleus de l’ONU tués dans une embuscade

Deux soldats de la paix de l’ONU ont été tués et sept autres personnes blessées lundi dans une attaque visant une patrouille de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), dans l’État de Jonglei, au centre du pays.

L’embuscade s’est produite alors que les forces onusiennes effectuaient une patrouille dans cette région en proie à des violences récurrentes. « Deux de nos Casques bleus ont été tués et sept autres personnes ont été blessées », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse à New York.

Les deux soldats décédés étaient de nationalité éthiopienne. Parmi les blessés figurent également deux policiers sud-soudanais, trois Casques bleus et deux membres du personnel civil de l’ONU, dont les nationalités n’ont pas été communiquées.

Avec ces nouveaux décès, neuf soldats de la paix ont désormais perdu la vie dans des attaques attribuées à des milices au Soudan du Sud depuis le début de l’année.

En réaction à l’attaque, la MINUSS a immédiatement dépêché une « force de réaction rapide » dans la zone concernée. Ce dispositif doit renforcer la protection des personnels de la mission et soutenir les opérations d’urgence sur le terrain.

Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, reste confronté à des violences armées persistantes, notamment dans l’Etat de Jonglei, où les affrontements entre groupes rivaux et les attaques de milices continuent de menacer les populations civiles et les opérations humanitaires.