Tunisie : Saisie de 25.000 litres d’eau minérale à Nabeul

Les services du contrôle économique relevant de la direction régionale du Commerce à Nabeul ont saisi, mercredi, quelque 25.000 litres d’eau minérale lors d’une vaste campagne d’inspection menée dans les délégations de Nabeul, Hammamet et Béni Khalled.

Selon la directrice régionale du Commerce, Sihem Mabrouk, ces opérations ont été conduites en coordination avec les forces de sécurité. Elles s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la spéculation, les pratiques commerciales illicites et les dépassements tarifaires affectant le marché de l’eau minérale.

Les produits interceptés provenaient aussi bien des circuits de vente en gros et au détail que dans les cafés et les kiosques à journaux.

Les contrôleurs ont relevé plusieurs infractions, notamment le non-respect des marges bénéficiaires réglementaires, le refus de vendre à des professionnels, le recours à des procédés commerciaux frauduleux ainsi que la détention de marchandises en dehors de l’activité officiellement déclarée. Des sanctions administratives sont prévues contre les commerçants et établissements concernés par ces infractions.

Suite à ces saisies, les autorités ont engagé les procédures prévues par la réglementation. La valeur des produits concernés doit notamment être versée à la Trésorerie générale de Tunisie, tandis que des procès-verbaux de recherche économique seront établis à l’encontre des contrevenants.

Les quantités saisies devront également être réinjectées dans les circuits de distribution réglementés afin d’assurer leur disponibilité sur le marché.