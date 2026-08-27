Libye : Washington réaffirme son soutien à l’unification des institutions

Les Etats-Unis réitèrent leur volonté d’accompagner la Libye sur la voie de l’unification de ses institutions et de la consolidation de la stabilité dans le pays. Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et du Moyen-Orient, a assuré mardi que Washington restait pleinement engagé en faveur de cet objectif.

« Les Etats-Unis restent déterminés à soutenir les efforts libyens visant à unifier les institutions économiques, militaires et politiques et à créer les conditions d’une stabilité, d’une prospérité et d’une paix durables », a déclaré M. Boulos sur son compte X.

Le responsable américain a également salué l’accord budgétaire unifié, présenté comme un levier essentiel pour renforcer la capacité de la Banque centrale de Libye à préserver l’équilibre financier du pays et à protéger le pouvoir d’achat de la population.

Massad Boulos a souligné, à ce titre, l’importance de l’institution monétaire dans la consolidation de l’économie libyenne, la qualifiant d’acteur « vital » pour la stabilité économique nationale.

Cette position intervient alors que Washington a récemment lancé une initiative spécifique consacrée à la Libye. Selon M. Boulos, ce dispositif vise à compléter les efforts de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), notamment sa feuille de route destinée à favoriser une sortie durable de la crise.

L’initiative américaine s’appuie sur une série de démarches engagées avec les différentes parties libyennes depuis juillet 2025. Ces consultations auraient permis, selon le responsable américain, d’enregistrer des avancées vers une plus grande convergence entre les institutions du pays.

Washington entend ainsi soutenir progressivement le rapprochement des structures économiques, politiques et sécuritaires libyennes, dans l’objectif de créer un environnement plus propice à la stabilité et au développement.