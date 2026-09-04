Guinée : Des obsèques nationales pour les 35 victimes de l’éboulement de Dar-es-Salam

Les autorités guinéennes ont annoncé l’organisation, vendredi 4 septembre, d’obsèques nationales en hommage aux 35 personnes décédées dans l’éboulement de la décharge de Dar-es-Salam, à Conakry. Le drame s’est produit dans la nuit du 22 au 23 août dernier.

Dans un communiqué, le gouvernement a exprimé sa profonde émotion et rendu hommage aux victimes de cette catastrophe, qui a également fait plusieurs blessés.

Le drapeau national sera mis en berne vendredi dans l’ensemble du pays ainsi que dans les ambassades et consulats de Guinée à l’étranger. A Conakry, une prière mortuaire est prévue à 14 heures à la mosquée turque de Bambeto, avant l’inhumation des victimes au cimetière du même quartier.

L’éboulement s’est produit dans une vaste décharge à ciel ouvert, où sont accumulés depuis plusieurs années les déchets provenant d’une grande partie de la capitale. Plusieurs habitants des zones riveraines ont été pris au piège lorsque le terrain s’est effondré.

Le site de Dar-es-Salam a déjà été le théâtre d’un accident similaire. En 2017, un précédent éboulement avait fait neuf morts, soulignant les risques auxquels sont exposées les populations vivant à proximité de cette décharge.