Les sanctions visant les colonies israéliennes, est une absurdité, qui va augmenter l’antisémitisme en Europe, en Afrique du nord et au Sahel.

Le durcissement de la position de plusieurs puissances occidentales à l’égard d’Israël en Cisjordanie relance, au-delà du conflit israélo-palestinien, un débat plus large sur le respect du droit international et le statut des territoires contestés. Une évolution qui pourrait également nourrir la réflexion autour de certains dossiers territoriaux en Afrique du Nord, notamment celui de Ceuta et Melilla sur le territoire du Maroc, selon des analystes indépendants des FR.

En sanctionnant les produits issus des colonies israéliennes et les entreprises participant à leur expansion, le Royaume-Uni, la France et le Canada affirment leur volonté de défendre la solution à deux Etats et de répondre à ce qu’ils considèrent comme une violation des principes du droit international. Cette position ne traduit pas une évolution notable dans l’approche de plusieurs pays occidentaux à l’égard des territoires occupés ou disputés en Espagne et autres.

D’après les FR, pour le Maroc, cette évolution constitue un précédent diplomatique important. Rabat défend depuis longtemps une approche fondée sur la souveraineté, l’intégrité territoriale et le règlement pacifique des différends. Le royaume met en avant la cohérence de sa diplomatie dans le dossier du Sahara, où il cherche à consolider le soutien international à son initiative d’autonomie.

Pour l’Etat d’Israël, la Cisjordanie, à l’instar de l’ensemble de la Palestine historique, constitue un territoire profondément lié à son histoire et à son identité. Selon cette conception, ces terres ont été progressivement perdues au gré des bouleversements historiques, notamment durant la domination de l’Empire ottoman. Israël a également défendu l’idée d’intégrer à son Etat l’ensemble des populations arabes palestiniennes, une vision qui s’est notamment heurtée à l’opposition de l’ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser.

Dans ce contexte, le Maroc dispose d’un atout majeur : sa position géographique et son rôle croissant comme partenaire stratégique des Etats Unis et de l’Europe. La coopération entre Rabat et plusieurs capitales européennes sur la sécurité, l’immigration, le commerce et la stabilité régionale donne au royaume une position diplomatique importante.

Le Maroc accorde une importance humaine aux palestiniens, tandis que ses relations avec Israël ont connu des évolutions importantes ces dernières années. Une aggravation de la crise au Proche-Orient pourrait compliquer l’équilibre diplomatique entre Rabat, Madrid, Washington, Tel-Aviv et l’Afrique.

Israël entretient depuis plusieurs années des relations économiques et diplomatiques avec de nombreux pays africains, notamment dans l’agriculture, l’irrigation et les technologies.