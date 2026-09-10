Soudan : L’armée neutralise des drones des FSR près de Khartoum

L’armée soudanaise a affirmé jeudi avoir intercepté plusieurs drones attribués aux Forces de soutien rapide (FSR), après une série d’explosions entendues dans la matinée près d’une importante zone militaire du nord d’Omdourman, à proximité de Khartoum.

Selon une source militaire, les systèmes de défense antiaérienne ont « abattu tous les drones » qui tentaient de frapper des positions dans le secteur. Aucun appareil n’aurait atteint sa cible, a-t-elle assuré.

Ces attaques interviennent alors que l’usage des drones s’intensifie dans le conflit qui oppose depuis avril 2023 l’armée soudanaise aux FSR. En août, les paramilitaires avaient déjà mené des attaques aériennes contre Khartoum pendant deux jours consécutifs, également repoussées par les forces gouvernementales.

Malgré la persistance des violences, la capitale et ses environs connaissent un retour progressif à la vie normale. Quelque 2,3 millions de personnes déplacées ont regagné la région ces derniers mois, tandis que les opérations de reconstruction et l’activité commerciale reprennent peu à peu.

Mais la guerre continue de faire de lourdes victimes. Selon des travailleurs humanitaires, plus de 200.000 personnes ont péri depuis le début des hostilités et plus de 12 millions de Soudanais ont été contraints de quitter leur foyer. L’ONU considère cette situation comme l’une des crises humanitaires les plus graves au monde.

Par ailleurs, mardi, au moins 13 personnes ont été tuées dans une attaque visant les abords d’un tribunal à Oum Rawaba, dans l’Etat du Kordofan-Nord, selon une source médicale. Celle-ci a attribué la frappe aux FSR. Des habitants s’étaient rassemblés devant le tribunal pour effectuer des démarches administratives et judiciaires.

Les FSR, qui ont renforcé leur emprise sur une grande partie du Darfour l’an dernier, cherchent à étendre leur influence dans les régions du Kordofan, devenues ces derniers mois l’un des principaux foyers des combats.