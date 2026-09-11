Sénégal : 57 cas de diphtérie recensés, dont huit décès

Le Sénégal fait face à une recrudescence de la diphtérie, avec 57 cas confirmés, dont huit décès, depuis l’apparition du premier cas le 1er août, selon un bilan du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique publié mercredi.

La région de Kédougou, dans le sud-est du pays, est la plus touchée avec 27 cas enregistrés à mardi. Elle est suivie de Louga, dans le nord, avec huit cas, et de Dakar, qui en compte sept. Plusieurs autres contaminations ont par ailleurs été signalées dans différentes régions.

Face à cette situation, les autorités sanitaires invitent les parents à contrôler le statut vaccinal de leurs enfants et à respecter le calendrier du Programme élargi de vaccination (PEV). Elles recommandent également de rattraper les doses qui n’auraient pas été administrées.

La diphtérie peut affecter les personnes de tout âge, mais les personnes non vaccinées ou insuffisamment immunisées restent les plus exposées, rappelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables et présentent un risque plus élevé de développer des formes graves pouvant être mortelles.

La maladie infectieuse se propage principalement par contact direct avec une personne contaminée ou par les gouttelettes respiratoires projetées lors de la toux ou des éternuements.