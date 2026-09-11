Ghana : La croissance économique reste solide au deuxième trimestre

L’économie ghanéenne a enregistré une croissance de 6,0 % sur un an au deuxième trimestre 2026, marquant un léger ralentissement par rapport aux 6,6 % enregistrés durant la même période de 2025.

Cette progression a notamment été portée par le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). Selon le statisticien en chef du gouvernement, Alhassan Iddrisu, celui-ci a bondi de 30,9 %, contre 21,3 % un an auparavant, représentant à lui seul 41,5 % de la croissance globale.

Ce résultat confirme la dynamique observée en début d’année, après une hausse provisoire de 6,4 % au premier trimestre. Le Ghana poursuit ainsi son redressement économique après avoir traversé l’une des périodes financières les plus difficiles de ces dernières décennies.

Alhassan Iddrisu a jugé cette évolution « encourageante », tout en appelant à ce que la croissance profite davantage à la population, notamment à travers de nouveaux emplois, de meilleurs services publics et un accès élargi aux opportunités économiques.

Suite à la révision budgétaire de juillet, le gouvernement a conservé ses principaux objectifs macroéconomiques, estimant que les performances enregistrées au premier semestre étaient plus favorables qu’anticipé.

Le Fonds monétaire international (FMI) a également achevé en juillet la dernière évaluation de son programme d’aide de 3 milliards de dollars en faveur du Ghana. L’institution a relevé les effets positifs des réformes engagées et du niveau favorable des prix des matières premières sur la stabilité économique et la réduction des risques liés à l’endettement.

Autre indicateur d’amélioration : l’inflation annuelle est tombée à 5,0 % le mois dernier, contre un niveau exceptionnel de 54,1 % en décembre 2022, au cœur de la grave crise de la dette qui avait secoué le pays.

Cette amélioration des principaux indicateurs économiques témoigne des progrès accomplis par le Ghana, même si les autorités restent confrontées au défi de transformer cette reprise en bénéfices durables pour les ménages et les entreprises.