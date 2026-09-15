Togo : Les recettes fiscales progressent de 14,3 % 

Le Togo a enregistré une nette progression de ses recettes fiscales au premier semestre 2026. Selon les données de la Direction générale du budget et des finances (DGBF), les recettes collectées par l’Office togolais des recettes (OTR) se sont élevées à 507,82 milliards de FCFA, soit environ 916 millions de dollars, en hausse de 14,3 % sur un an.

À fin juin 2025, les recettes fiscales s’établissaient à 444,11 milliards de FCFA. Cette évolution traduit une amélioration des performances des deux principales régies chargées de la mobilisation des ressources publiques.

Le Commissariat des impôts (CI) a ainsi collecté 279,07 milliards de FCFA au cours des six premiers mois de 2026, contre un niveau inférieur à la même période de l’année précédente. Cette performance représente une progression annuelle de 14,6 % et correspond à 45,3 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’exercice.

De son côté, le Commissariat des douanes et droits indirects (CDDI) a mobilisé 228,74 milliards de FCFA, en augmentation de 14 % sur un an. Ce montant équivaut à 47,7 % de sa prévision annuelle.

Malgré cette dynamique favorable, la pression fiscale reste relativement faible. Elle s’établissait à 6,8 % du produit intérieur brut (PIB) à fin juin, alors que le gouvernement ambitionne d’atteindre 14,6 % sur l’ensemble de l’année 2026.

Pour l’exercice en cours, l’OTR doit mobiliser au total 1.338,9 milliards de FCFA, soit environ 2,42 milliards de dollars. À mi-parcours, les recettes encaissées représentent donc 37,9 % de cette cible annuelle.

Le gouvernement togolais devra ainsi accélérer la mobilisation des ressources au second semestre pour atteindre son objectif budgétaire, tout en poursuivant les efforts visant à élargir l’assiette fiscale et à renforcer l’efficacité du recouvrement.