Burkina Faso : Ouagadougou accueille la deuxième conférence de l’AES sur l’enseignement supérieur

La deuxième Conférence des responsables de l’enseignement supérieur et de la recherche de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) s’est ouverte le 13 octobre 2026 à Ouagadougou, avec pour objectif de renforcer la convergence des systèmes universitaires et scientifiques des pays membres. Les travaux portent notamment sur l’harmonisation des formations, le développement de la recherche et la coopération académique à l’échelle confédérale.

Placée sous le thème « Harmonisation et endogénéisation des systèmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation pour des ressources humaines compétentes et un développement harmonieux des pays de l’AES », cette rencontre a été officiellement ouverte par le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

À cette occasion, le chef du gouvernement a souligné l’importance stratégique de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le projet d’intégration porté par l’Alliance. Selon lui, la dynamique de repositionnement de l’AES se joue également dans les universités, les laboratoires et les centres d’innovation. Il a ainsi mis en avant la volonté de construire un espace académique « souverain, scientifique et intégré », susceptible de contribuer à la formation de compétences adaptées aux besoins des pays membres.

En amont de cette deuxième conférence, un comité d’experts a élaboré plusieurs documents destinés à servir de base aux discussions et à la mise en œuvre de cette ambition. Parmi eux figurent un état des lieux des régimes d’études, un guide d’harmonisation des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que des axes prioritaires de coopération académique et scientifique entre les États de la Confédération.

Ces travaux doivent contribuer à définir des orientations communes pour rapprocher les dispositifs de formation et favoriser les échanges entre les établissements et les acteurs de la recherche. L’objectif affiché est également de promouvoir des ressources humaines qualifiées et de soutenir les dynamiques de développement dans l’espace sahélien.

Créée en septembre 2023, l’AES a été officiellement lancée en juillet 2024 à Niamey, au Niger. Cette conférence s’inscrit dans les efforts de ses membres pour approfondir leur coopération dans des secteurs considérés comme essentiels à leur développement.