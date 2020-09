La Somalie se prépare à des élections générales en 2021

Des élections générales auront lieu l’année prochaine en Somalie, selon un accord conclu entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed et l’ensemble de la classe politique nationale.

Cet accord reconduit pour le prochain scrutin, le système de délégués spéciaux qui élisent les parlementaires, lesquels, à leur tour, élisent le président de la République.

Le pays voulait abandonner ce mode de scrutin et opter pour des élections vraiment démocratiques où chaque citoyen aura une voix, mais la classe politique a jugé que le délai imparti était trop court pour sa mise en application. Rappelant que le mandat du Parlement et celui du Chef de l’Etat expirent respectivement en novembre 2020 et février 2021.

Seul changement introduit, est que le nombre de délégués passe à 27.775, soit près de deux fois plus que lors des dernières élections de 2017.

Toutefois, aucun calendrier n’a été fixé pour ces prochaines élections, et le rôle de la commission électorale indépendante nationale doit encore être défini, surtout que le gouvernement fédéral et les États régionaux ont prévu d’avoir chacun leur propre commission pour superviser les élections en Somalie.

L’accord de principe, qui doit encore être entériné par le Parlement somalien, intervient peu après la nomination d’un nouveau Premier ministre, poste resté vacant depuis juillet 2020.