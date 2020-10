Bénin : budget pour le social

Le gouvernement du Bénin va consacrer 47,24% des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2021 au profit du renforcement des stratégies et mesures d’amélioration des conditions de vie des populations en général et d’assistance aux couches les plus vulnérables à titre particulier.

Selon le projet de loi de finances 2021, ces prévisions en faveur du volet social sont en hausse contre une moyenne de 27,5% entre 2016 et 2019 et une estimation de 43,4% attendus pour l’année 2020.

« Ces décaissements seront en faveur des fonctions santé et protection sociale avec l’élargissement du paquet des vaccinations gratuites à la méningite et à l’hépatite, qui intègre dès l’année 2021 le cycle régulier des campagnes de vaccination, la protection de l’environnement et l’assainissement, les loisirs, le sport et la culture, les affaires économiques et équipements, ou encore l’éducation », souligne le projet de budget.