Sénégal : création d’une Société nationale des mines du Sénégal

L’Assemblée nationale a examiné et adopté, mardi, le projet de loi portant création d’une Société nationale dénommée Société des mines du Sénégal (SOMISEN SA). La société nationale dont le capital sera entièrement souscrit par l’Etat et d’autres personnes morales de droit public, aura en charge la gestion du patrimoine pour le compte de l’Etat, a souligné la ministre des Mines et de la Géologie, Aissatou Sophie Gladima, devant les députés au parlement, assurant que la SOMISEN disposera de tous les moyens humains, matériels et juridiques nécessaires pour atteindre les objectifs

visés.