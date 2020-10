Côte d’Ivoire : déficit budgétaire

En Côte d’Ivoire, la situation des finances publiques laisse apparaître, sur les sept premiers mois de l’année 2020, un déficit budgétaire de 993,8 milliards FCFA (1,5 milliard d’euros), contre un déficit de 558,3 milliards FCFA (851 millions d’euros) à la même période de l’année précédente, soit une détérioration de 78%, selon les données de la Direction des prévisions, des politiques et des statistiques économiques du ministère ivoirien en charge de l’Economie et des Finances.

Cette évolution qui intervient dans le contexte de la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences sur l’économie ivoirienne, s’explique par l’effet conjugué de la baisse des recettes et dons (-5,74% à 2 825,3 milliards FCFA) et de l’augmentation des dépenses et prêts nets (+7,4% à 3 819,1 milliards FCFA).