Bénin : recettes du budget de l’Etat

Les prévisions de recettes du budget de l’Etat béninois pour 2021 s’élèvent à 1.349,914 milliards de francs CFA (2,4 milliards de dollars) contre 1.246,686 milliards de FCFA en 2020, soit une hausse de 8,3%.

Selon le rapport de présentation du projet de loi de finances 2021, les prévisions tendancielles des ressources domestiques, bien qu’impactées par la crise du nouveau coronavirus, affichent un profil rassurant pour l’an prochain.

« Ce profil est soutenu par les efforts entrepris par le gouvernement depuis 2016 au profit de la consolidation et de construction de la résilience de l’économie béninoise, à travers notamment la diversification des secteurs porteurs de richesse et d’emplois, ainsi que la mise en route de réformes majeures en matière de politique fiscale et de modernisation des unités de collecte des produits de recettes », souligne le rapport.