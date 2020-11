Somalie : 14 terroristes d’al-Shabab tués par l’armée 

L’Armée nationale somalienne (SNA) a annoncé samedi avoir éliminé quatorze terroristes du groupe islamiste d’al Shebab et blessé quinze autres lors d’affrontements vendredi dans la région centrale de Gal Gadud.

« Nous avons tué 14 combattants d’Al-Shabab et blessé 15 autres lors d’affrontements intenses avec les militants », a annoncé Odawa Yusuf Rage, commandant de la SNA, ajoutant que les forces gouvernementales avaient lancé une attaque visant les cachettes d’al-Shabab et infligé des pertes parmi les rangs de ce groupe affilié à al-Qaida. Plusieurs armes et munitions ont été saisies par l’armée somalienne.