Ethiopie : changements à la tête de l’armée, des services de renseignement et la police fédérale

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé dimanche le changement de la direction de l’ensemble du secteur de la sécurité: les forces armées nationales, le renseignement et la police fédérale.

C’est la première fois que le Premier ministre remplace la direction de toute la composante de la sécurité (le renseignement, l’armée et la police) par de nouveaux dirigeants connus comme ses alliés proches et de confiance.

Cela survient également dans un contexte de crainte croissante d’une éventuelle escalade de la confrontation militaire entre le gouvernement fédéral et le TPLF, le parti qui dirige l’Etat régional du Tigray, ajoute le média.

Le Premier ministre a nommé Demeke Mekonnin, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le Général Brhanu Jula, Chef d’état-major des Forces de défense nationale éthiopienne (ENDF), le lieutenant-général Abebaw Tadesse, chef d’état-major adjoint de l’ENDF et Temesgen Tiruneh, Directeur général du Service national de renseignement et de sécurité (NISS).

M. Abiy Ahmed a également nommé Demelash Gebremichael à la tête de la police fédérale et l’ancien ministre des Affaires étrangères Gedu Andargachew, en tant que Conseiller à la sécurité nationale auprès du Premier ministre.

Par ailleurs, les services de renseignement militaires soudanais ont saisi 95 000 cartouches de munitions en route vers l’Ethiopie depuis la région frontalière de Gedaref.

Les services sécuritaires soudanais ont tendu une embuscade dans un village frontalier de la localité de Quraishah (près de la frontière éthiopienne) et ont intercepté plusieurs caravanes transportant des munitions emballées dans des sacs en plastique.

La région soudanaise de Gedaref partage sa frontière avec les régions éthiopiennes du Tigray et d’Amhara.