Afrique du Sud : le Secrétaire général de l’ANC face à la justice

Le Secrétaire général du parti du Congrès national africain (ANC, au pouvoir), Ace Magashule, fait face à une série d’allégations de corruption liées à un contrat controversé de plusieurs millions de rands signé alors qu’il était encore premier ministre de la province du Free State.

Selon l’analyste politique sud-africain, Ralph Mathekga, l’ANC est actuellement plus divisé que sous l’ancien président Jacob Zuma, estimant que Magashule et ses partisans au sein du parti au pouvoir feront tout leur possible pour interrompre l’enquête menée par la Direction des enquêtes sur les crimes prioritaires (DPCI/Hawks).

«Il n’est pas clair si Magashule décidera de se retirer de son poste pendant son procès de corruption», notant que le politicien sud-africain doit comparaître vendredi devant la haute cour de la province du Free-State.