Afrique du Sud : baisse de notation Moody’s et Fitch Ratings

Les agences internationales de notation, Moody’s et Fitch Ratings ont décidé de dégrader la note de crédit sud-africaine à cause de sa situation budgétaire précaire et ses faibles perspectives de croissance.

Selon l’analyste indépendant Ralph Mathekga, les agences de notation étaient préoccupées par les réformes annoncées par les autorités sud-africaines pour réduire les dépenses publiques, particulièrement en ce qui concerne la masse salariale du secteur public.

Les agences de notation craignent que si les réformes et les mesures prévues par le gouvernement échouent, l’Afrique du Sud sera confrontée à une crise économique à long terme.

Par ailleurs, le ministre de l’Emploi, Thulas Nxesi, a mis en garde que le Fonds d’assurance-chômage, géré par l’État, qui risque de s’effondrer s’il doit étendre à nouveau les prestations spéciales dédiées aux personnes qui ont perdu leur travail en raison de la pandémie de coronavirus.