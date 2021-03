Ouest Afrique : nouveau président de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA

Le président burkinabè, Rock-Marc Christian Kaboré, a été désigné, jeudi à l’unanimité, nouveau président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union qui ont désigné, à l’unanimité, le président burkinabè comme nouveau président en exercice, ont rendu « un vibrant hommage » au président ivoirien Alassane Ouattara, à la tête de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement depuis 5 ans, lit-on dans le communiqué ayant sanctionné les travaux de la 22ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union, tenue en visioconférence sous la présidence du chef d’Etat ivoirien.

Dans le communiqué final, la Conférence note « avec satisfaction le rapport de la Commission de l’UEMOA sur la situation de la COVID-19 dans l’Union et adopte les principales recommandations relatives à la facilitation de la circulation transfrontalière des personnes et des biens ».

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA ont, également, appelé à « la réouverture progressive des frontières terrestres dans le respect des exigences sanitaires requises ».

Concernant la sécurité, la Conférence a condamné « avec vigueur les attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso, au Mali et au Niger » et exprimé « sa solidarité et sa compassion à l’endroit des populations de ces pays frères ».

L’UEMOA a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar. Elle a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la jouissance effective du droit d’exercice et d’établissement pour les professions libérales, de résidence pour les citoyens sur l’ensemble du territoire communautaire.

Huit Etats composent l’Union : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.