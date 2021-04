Djibouti : câble sous-marin de fibre optique

Un nouveau câble sous-marin long de 4 900 km et équipé de la dernière génération en fibre optique, reliant Djibouti, la Somalie et le Kenya, est opérationnel après plus de 5 années de travaux, rapporte l’agence djiboutienne d’information ADI.

D’un investissement de global de plus de 81 millions de dollars, ce câble est un «nouveau modèle de partenariat et d’intégration économique entre les opérateurs télécoms régionaux» et fournit une nouvelle autoroute directe entre les trois pays, souligne ADI.

«Sous l’impulsion de notre Président Ismaïl Omar Guelleh, il s’agit d’une nouvelle étape dans la stratégie de notre gouvernement visant à faire de Djibouti une plaque tournante pour les systèmes de câbles internationaux », a souligné le ministre djiboutien de la Communication, des Postes et Télécommunications, Radwan Abdillahi Bahdon.

Le ministre a ajouté que «l’atterrissage et l’hébergement de plus de 8 câbles à Djibouti a donné à notre pays la précieuse distinction d’être le pays le plus connecté et un centre technologique pour l’Afrique sub-saharienne».